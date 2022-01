Matone-D'Elia, stanotte si conoscerà il nome del Grande elettore 1.009 (Di domenica 16 gennaio 2022) Seggi aperti nella Capitale dalle 7 di questa mattina fino alle 23 per le suppletive che dovranno eleggere alla Camera il successore dell’attuale sindaco Roberto Gualtieri. Sono circa 185mila gli elettori chiamati al voto nel collegio di Roma Trionfale, in diversi quartieri della città, dal centro storico al Flaminio passando per Trastevere. L’elezione designerà il Grande elettore numero 1.009 del prossimo presidente della Repubblica al posto di Gualtieri, che ha lasciato il seggio alla Camera dopo aver vinto in Campidoglio. Cinque i candidati in lizza: per il centrosinistra Cecilia D’Elia, già assessore al Comune con Veltroni e alla Provincia con Zingaretti; per il centrodestra Simonetta Matone, magistrato e capogruppo della Lega in Campidoglio; Italia Viva punta su Valerio Casini, consigliere comunale e primo degli ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Seggi aperti nella Capitale dalle 7 di questa mattina fino alle 23 per le suppletive che dovranno eleggere alla Camera il successore dell’attuale sindaco Roberto Gualtieri. Sono circa 185mila gli elettori chiamati al voto nel collegio di Roma Trionfale, in diversi quartieri della città, dal centro storico al Flaminio passando per Trastevere. L’elezione designerà ilnumero 1.009 del prossimo presidente della Repubblica al posto di Gualtieri, che ha lasciato il seggio alla Camera dopo aver vinto in Campidoglio. Cinque i candidati in lizza: per il centrosinistra Cecilia D’, già assessore al Comune con Veltroni e alla Provincia con Zingaretti; per il centrodestra Simonetta, magistrato e capogruppo della Lega in Campidoglio; Italia Viva punta su Valerio Casini, consigliere comunale e primo degli ...

