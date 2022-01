L' assessore Castelli | ' Biglietto unico per i bus | un anno e sarà realtà Poi tocca a treni e aerei' Stanziati altri 200mila euro

(Di domenica 16 gennaio 2022) ANCONA - Per il momento, si lavora sull'integrazione tra mezzi su gomma, ma l'obiettivo è quello di mettere a sistema tutto il trasporto pubblico locale, inclusi i, in un progetto complessivo ...

ALBERTOSEVERIN7 : RT @CronacheMc: SISMA - L'assessore regionale: «Sul tavolo è stata posta, da parte del sindaco, l’urgenza di ricostruire le scuole dell’inf… - CronacheMc : SISMA - L'assessore regionale: «Sul tavolo è stata posta, da parte del sindaco, l’urgenza di ricostruire le scuole… - RegoliClaudia : RT @RegioneMarcheIT: Bolkestein – La Regione incontra gli imprenditori balneari. - RegioneMarcheIT : Bolkestein – La Regione incontra gli imprenditori balneari. -

Ultime Notizie dalla rete : assessore Castelli

corriereadriatico.it

'Ci siamo dati un anno per raggiungere questi obiettivi di implementazione del biglietto unico almeno per il trasporto su gomma - spiega l'al Tpl, Guido-. Questo strumento prevede ...La conferenza stampa si è svolta all'ospedale Mazzoni di Ascoli; presenti, tra gli altri, l'alla sanità regionale Filippo Saltamartini, gli assessori Giorgia Latini e Guido, il ...di Matteo Parrini Di ricostruzione e prospettive di sviluppo si è parlato nel colloquio tenutosi ad Ancona, in Regione, tra il sindaco Massimo Baldini e l’assessore Guido Castelli. In particolare, al ...Lo aveva annunciato il sindaco Augusto Moretti, ora la notizia è ufficiale: l’amministrazione comunale ha presentato denuncia contro gli atti di vandalismo perpetrati durante la notte di Capodanno. Al ...