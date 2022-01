Isola Lunga a Marsala, una parte in vendita per 10 milioni (Di domenica 16 gennaio 2022) L’Isola Lunga che si affacciano sulle saline a Marsala è in vendita. Non tutta per la verità. Ottantotto ettari sono inseriti nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty. Il prezzo? Dieci milioni di euro per acquisire quella porzione di terra famosa per i percorsi “benessere” nel sale ma anche per la Lunga spiaggia di sabbia finissima bianca, detta ‘Tahiti’. I venditori in questi il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 16 gennaio 2022) L’che si affacciano sulle saline aè in. Non tutta per la verità. Ottantotto ettari sono inseriti nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty. Il prezzo? Diecidi euro per acquisire quella porzione di terra famosa per i percorsi “benessere” nel sale ma anche per laspiaggia di sabbia finissima bianca, detta ‘Tahiti’. I venditori in questi il Mattino di Sicilia.

Ultime Notizie dalla rete : Isola Lunga Marsala, un'isola dello Stagnone è in vendita: un "affare" da 10 milioni Solo che in palio ci sono 88 ettari dei 120 dell'Isola Grande dello Stagnone, la più estesa della laguna, detta anche "Lunga" per la sua forma che si sviluppa per 10 chilometri e protegge ed è parte ...

Isola Lunga a Marsala, una parte in vendita per 10 milioni Il Mattino di Sicilia Quell’isola dello Stagnone in vendita a 10 milioni Come si sa, le isole dello Stagnone sono private. Da giorni sul web campeggia un annuncio "Esclusiva isola privata a Marsala si vende" sul sito ...

