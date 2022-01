(Di domenica 16 gennaio 2022) I. La band si è esibita ieri sera, sabato 15 gennaio, all’iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los, in line upof, Twenty One Pilots e Imagine Dragons, e sono appenaannunciati anche al Coachella, in programma dal 17 al 24 aprile a Indio. Si tratta della prima rock band italiana a suonare al famoso festival californiano. In cartellone anche Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia. Isaranno anche ospiti del Saturday Night Live. La puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22 gennaio Il successo deiUsa è iniziato iniziato lo scorso ...

Agenzia_Ansa : Dopo due milioni di singoli venduti, i Måneskin tornano negli Stati Uniti ospiti del popolare show Saturday Night L… - ilfattovideo : I Maneskin tornano negli Stati Uniti: a Los Angeles sul palco insieme ai Coldplay e i Kings of Leon - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo due milioni di singoli venduti, i Måneskin tornano negli Stati Uniti ospiti del popolare show Saturday Night Live. L… - sirgolly : RT @Agenzia_Ansa: Dopo due milioni di singoli venduti, i Måneskin tornano negli Stati Uniti ospiti del popolare show Saturday Night Live. L… - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo due milioni di singoli venduti, i Måneskin tornano negli Stati Uniti ospiti del popolare show Saturday Night Live. L… -

