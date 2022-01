Green pass: manager bloccato a Messina, deve andare in Friuli (Di domenica 16 gennaio 2022) “In questo momento sono un po’ frastornato, adesso mi consulto con i legali perché c’è stato il caso dell’agente di commercio di Palermo Fabio Messina che è riuscito a passare per necessità. Non sono vaccinato, ma sono disposto a fare il tampone per attraversare lo Stretto”. Lo dice Fabio Laccisaglia, amministratore di azienda, e in fila per imbarcarsi sul traghetto il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 16 gennaio 2022) “In questo momento sono un po’ frastornato, adesso mi consulto con i legali perché c’è stato il caso dell’agente di commercio di Palermo Fabioche è riuscito aare per necessità. Non sono vaccinato, ma sono disposto a fare il tampone per attraversare lo Stretto”. Lo dice Fabio Laccisaglia, amministratore di azienda, e in fila per imbarcarsi sul traghetto il Mattino di Sicilia.

