Giannis? No, Siakam: tripla doppia e vittoria sui Bucks (Di domenica 16 gennaio 2022) NBA Highlights: Milwaukee - Toronto 96 - 103. Guarda la partita di Siakam, devastante contro la difesa dei Bucks Leggi su video.gazzetta (Di domenica 16 gennaio 2022) NBA Highlights: Milwaukee - Toronto 96 - 103. Guarda la partita di, devastante contro la difesa dei

Advertising

AndBand7 : Giannis secondo me è anche troppo rispettato dagli attacchi avversari come POA. Qua si fa bruciare da Siakam, che n… - StorieASpicchi : Siakam spostato da Giannis come un moscerino #otnba - BronCedi : Giannis tirando Siakam pra CRIANCA and one - TataLusciano : @r1_traffik @ACMelio Ovvio ma non servono 2 superstar per vincere Giannis ha vinto con middleton e holiday che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Giannis Siakam Giannis? No, Siakam: tripla doppia e vittoria sui Bucks NBA Highlights: Milwaukee - Toronto 96 - 103. Guarda la partita di Siakam, devastante contro la difesa dei Bucks

Nba: Dallas sorprende Golden State, Brooklyn ritrova il no - vax Irving e la vittoria Milwaukee male senza Giannis, ok Miami e Phila Perdono ancora i Milwaukee Bucks (25 - 15) nella ... mentre i canadesi volano con i 33 di Siakam e i 22 a testa di Anunoby e Trent Jr. Ne approfittano i ...

Tripla doppia di Siakam, Toronto rimonta da -15 e passa a Milwaukee Sportando Basket, NBA: Lakers travolti a Denver, Toronto sorprende Milwaukee Batosta da record per i Lakers a Denver, dove i Nuggets hanno dominato la partita, terminata 133-96, grazie in particolare a Nikola Jokic che ha segnato 17 punti, servito 13 assist e catturato 12 rimb ...

NBA: Lakers travolti a Denver, Toronto sorprende Milwaukee Batosta da record per i Lakers a Denver, dove i Nuggets hanno dominato la partita, terminata 133-96, grazie in particolare a Nikola Jokic che ha segnato 17 punti, servito 13 assist e catturato 12 rimb ...

NBA Highlights: Milwaukee - Toronto 96 - 103. Guarda la partita di, devastante contro la difesa dei BucksMilwaukee male senza, ok Miami e Phila Perdono ancora i Milwaukee Bucks (25 - 15) nella ... mentre i canadesi volano con i 33 die i 22 a testa di Anunoby e Trent Jr. Ne approfittano i ...Batosta da record per i Lakers a Denver, dove i Nuggets hanno dominato la partita, terminata 133-96, grazie in particolare a Nikola Jokic che ha segnato 17 punti, servito 13 assist e catturato 12 rimb ...Batosta da record per i Lakers a Denver, dove i Nuggets hanno dominato la partita, terminata 133-96, grazie in particolare a Nikola Jokic che ha segnato 17 punti, servito 13 assist e catturato 12 rimb ...