GF Vip, Basciano sbrocca con Sophie: “Non fare la fi*a, fuori ho la fila!” (Di domenica 16 gennaio 2022) Neanche il tempo di mettersi insieme nella Casa del Grande Fratello Vip 6, che già Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati un paio di volte. E tutte e due le volte con annesse litigate furiose. Va detto che quello più agguerrito sembra proprio il bel tentatore di Temptation Island, che anche stavolta dopo la litigata ha mollato l’ex tronista ricoprendola di brutte parole e dandole dell’immatura. Vediamo dunque cos’è successo! GF Vip, Jessica Selassié fa una confessione piccante: “Ero la sua amante” Parlando del suo passato sentimentale, la principessa etiope ha rivelato qualcosa che nessuno si aspettava GF Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni di nuovo ai ferri corti La lite tra Alessandro ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 gennaio 2022) Neanche il tempo di mettersi insieme nella Casa del Grande Fratello Vip 6, che già AlessandroCodegoni si sono lasciati un paio di volte. E tutte e due le volte con annesse litigate furiose. Va detto che quello più agguerrito sembra proprio il bel tentatore di Temptation Island, che anche stavolta dopo la litigata ha mollato l’ex tronista ricoprendola di brutte parole e dandole dell’immatura. Vediamo dunque cos’è successo! GF Vip, Jessica Selassié fa una confessione piccante: “Ero la sua amante” Parlando del suo passato sentimentale, la principessa etiope ha rivelato qualcosa che nessuno si aspettava GF Vip, AlessandroCodegoni di nuovo ai ferri corti La lite tra Alessandro ...

Advertising

VicolodelleNews : #GFVip , Nella notte volano stracci tra #Alessandro e #Sophie! Per leggere cliccate qui ---->… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Alessandro Basciano sbrocca con Sophie Codegoni: “Secondo te ho bisogno di te? Non fare la fig*, fuori ho… - BerserkStarSin : @mary1966n @xiwannaB Ti darei ragione da vendere se non fosse comunque una scelta degli autori da sempre, metterci… - ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alessandro Basciano sbrocca con Sophie Codegoni: “Secondo te ho bisogno di te? Non fare la fig*, fuori ho la fila!”… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano sbrocca con Sophie Codegoni: “Secondo te ho bisogno di te? Non fare la fig*, fuori ho… -