Djokovic, federazione serba: “La farsa è finita” (Di domenica 16 gennaio 2022) “Questa volta la politica ha sconfitto lo sport”. La Serbian Tennis Federation ha espresso la sua “estrema delusione” per la decisione della Corte federale australiana di espellere Novak Djokovic, osservando che al nove volte campione dell’Australian Open sarebbe stato negato il diritto di vincere potenzialmente un decimo Open e il suo 21esimo titolo del Grande Slam. ”L’ingerenza della politica nello sport ha aperto molte questioni scottanti. Quale messaggio sta inviando l’Australia, due volte organizzatrice dei Giochi Olimpici, in vista dei Giochi del 2032?” scrive la federazione che ha chiesto se il fatto che Atp, Itf e altri enti sportivi non abbiano commentato, significhi che anche i partecipanti ad altri grandi eventi sportivi potrebbero essere soggetti a un trattamento simile: “Gli sportivi, anche quando soddisfano adeguatamente tutte le ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) “Questa volta la politica ha sconfitto lo sport”. La Serbian Tennis Federation ha espresso la sua “estrema delusione” per la decisione della Corte federale australiana di espellere Novak, osservando che al nove volte campione dell’Australian Open sarebbe stato negato il diritto di vincere potenzialmente un decimo Open e il suo 21esimo titolo del Grande Slam. ”L’ingerenza della politica nello sport ha aperto molte questioni scottanti. Quale messaggio sta inviando l’Australia, due volte organizzatrice dei Giochi Olimpici, in vista dei Giochi del 2032?” scrive lache ha chiesto se il fatto che Atp, Itf e altri enti sportivi non abbiano commentato, significhi che anche i partecipanti ad altri grandi eventi sportivi potrebbero essere soggetti a un trattamento simile: “Gli sportivi, anche quando soddisfano adeguatamente tutte le ...

