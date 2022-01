Covid: 70.000 contagi in Gb, ai minimi da oltre un mese (Di domenica 16 gennaio 2022) Prosegue nel Regno Unito il calo dei contagi quotidiani da Covid, scesi ulteriormente nelle ultime 24 ore fino a 70.924 secondo i dati ufficiali resi noti oggi su una media settimanale di circa 1,5 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Prosegue nel Regno Unito il calo deiquotidiani da, scesi ulteriormente nelle ultime 24 ore fino a 70.924 secondo i dati ufficiali resi noti oggi su una media settimanale di circa 1,5 ...

Advertising

RobertoBurioni : United Airlines comunica che 3.000 dipendenti sono positivi al COVID, ma grazie all'obbligo di vaccinazione imposto… - Adnkronos : In #Israele nuovo record di contagi, quasi 44.000 in un giorno. #Covid. - GiovaQuez : Balanzoni: 'Ormai gli schieramenti sono fatti. Ora si faranno azioni. Noi siamo i duri e puri. Per cui adunata dei… - PacchiaE : RT @MT_Meli_: Ma, quando sarà palese che in quei 140.000 morti sono incluse persone morte PER il Covid e, soprattutto, CON il Covid – come… - GiaPettinelli : Covid: 70.000 contagi in Gb, ai minimi da oltre un mese -