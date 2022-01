Berrettini-Nakashima in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Matteo Berrettini sfiderà Brandon Nakashima al primo turno degli Australian Open 2022. Appuntamento impegnativo per il tennista italiano, il quale dovrà vedersela con uno dei migliori giovani talenti dell’annata 2021; attenzione particolare alla sfida sulla diagonale del rovescio, miglior fondamentale per lo statunitense e tallone d’Achille del romano. Berrettini dovrà mantenere un livello elevato al servizio, così da disinnescare i colpi potenti dell’avversario da fondocampo; in risposta, inoltre, servirà il miglior Berrettini per eludere i pericoli dell’esordio. Azzurro indubitabilmente favorito per il passaggio del turno, ma Nakashima difficilmente getterà la spugna senza lottare. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Matteosfiderà Brandonal primo turno degli. Appuntamento impegnativo per il tennista italiano, il quale dovrà vedersela con uno dei migliori giovani talenti dell’annata 2021; attenzione particolare alla sfida sulla diagonale del rovescio, miglior fondamentale per lo statunitense e tallone d’Achille del romano.dovrà mantenere un livello elevato al servizio, così da disinnescare i colpi potenti dell’avversario da fondocampo; in risposta, inoltre, servirà il migliorper eludere i pericoli dell’esordio. Azzurro indubitabilmente favorito per il passaggio del turno, madifficilmente getterà la spugna senza lottare. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI ...

