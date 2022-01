Aspetti Djokovic, trovi Caruso: chi è l'italiano che prende il posto di Nole nel tabellone (Di domenica 16 gennaio 2022) Da piccolo Salvatore Caruso sognava di fare il pilota di Formula 1, domani sera giocherà al posto di Novak Djokovic anche se non sulla Rod Laver Arena, perché il match è stato con Kecmanovic è stato ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 gennaio 2022) Da piccolo Salvatoresognava di fare il pilota di Formula 1, domani sera giocherà aldi Novakanche se non sulla Rod Laver Arena, perché il match è stato con Kecmanovic è stato ...

Advertising

JuriBridi : #Djokovic sempre pensato che l Australia riesce a farsi valere, abbiamo da imparare su certi aspetti, e molto. - peterkama : (1) Avvocato Barns: 'Atteggiamento orwelliano del governo federale' 'Uno degli aspetti più pericolosi della questio… - capitan66330410 : @BelluNicola @cavendish945 Ok,io non seguo questa vicenda perché non ho tempo da perdere.Ha violato cmq la legge p… - Zaqq__ : Djokovic e la pseudoscienza nello sport. Video interessante che mostra certi aspetti dello sport che esistono da se… - deweytango : @silviaarmstrong No. Da #7 a #6 non cambia nulla. Sento parlare di tabellone infernale per Berrettini, ma a me non… -