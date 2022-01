Amici 21, ben quattro gli allievi eliminati in puntata: le parole fuori dal talent (Di domenica 16 gennaio 2022) TRE CANTANTI E UN BALLERINO ESCONO DALLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI: COSA HANNO DETTO DOPO LA FINE DI QUESTA ESPERIENZA? Nella puntata di Amici 21 andata in onda il 16 Gennaio su Canale 5, sono quattro gli allievi che tornano a casa: ecco cos’è successo e cosa hanno detto loro sui social network. LEGGI ANCHE Amici 21, carrellata di eliminazioni nella nuova puntata: chi torna a casa? Il primo allievo ad andare a casa, è stato Cristiano Labozzetta, in squadra con Alessandra Celentano. Ha difatti perso la sfida contro il suo compagno di classe, Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro. È stato quest’ultimo insegnante a voler fortemente questa sfida, giustificando questa scelta elencando tutte le critiche che la Celentano ha espresso per Christian nelle ultime settimane: “Se se ne ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 gennaio 2022) TRE CANTANTI E UN BALLERINO ESCONO DALLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI: COSA HANNO DETTO DOPO LA FINE DI QUESTA ESPERIENZA? Nelladi21 andata in onda il 16 Gennaio su Canale 5, sonogliche tornano a casa: ecco cos’è successo e cosa hanno detto loro sui social network. LEGGI ANCHE21, carrellata di eliminazioni nella nuova: chi torna a casa? Il primo allievo ad andare a casa, è stato Cristiano Labozzetta, in squadra con Alessandra Celentano. Ha difatti perso la sfida contro il suo compagno di classe, Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro. È stato quest’ultimo insegnante a voler fortemente questa sfida, giustificando questa scelta elencando tutte le critiche che la Celentano ha espresso per Christian nelle ultime settimane: “Se se ne ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Facciamo scorrere un po’ di musica attorno a noi: dal ‘Clavicembalo ben temperato’ di Bach il Preludio n. 1, inte… - ginnypas : RT @divanomat: e comunque amici è lo specchio del mercato discografico italiano: le donne devono faticare cento volte in più degli uomini p… - kcarlino6 : In questo video io non vedo ne giocare,ridere,abbracciarsi ne parlare ne altre cose che fanno amici ci vedo ben alt… - resalvicchi : RT @janapergliamici: DA ENPA CANOSA DI PUGLIA, BEN, TI TROVEREMO UN'ANIMA AFFINE Lo so, ci sono tanti amici lupetti in cerca di casa. Orma… - sssirenetta : @amici_rumors Infatti qui di costruttivo c’è ben poco, ma poi lui non dovrebbe criticare pubblicamente un ballerino… -