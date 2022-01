Teatro | al San Carlo torna in scena la Lucia di Lammermoor

(Di sabato 15 gennaio 2022)inaldi Sandal 18 al 29 gennaio 2022didi Gaetano Donizetti secondo titolo in cartellone della Stagione Lirica 21/22 del Massimo napoletano. Il capolavoro del compositore bergamasco sara’ rappresentato nella versione di Gianni Amelio, ripresa da Michele Sorrentino Mangini. A firmare scene e costumi di questa produzione sancarliana, rispettivamente Nicola Rubertelli e Maurizio Millenotti, le luci sono di Pasquale Mari. Il cast vocale vedra’ nei panni di Lord Enrico Ashton Gabriele Viviani; impegnata nel ruolo del titolo e’ la statunitense Nadine Sierra cheal Sandopo il “Gala belcanto” del dicembre 2020 in cui interpreta’ proprio l’aria “Ardon gl’incensi … Spargi d’amaro pianto”, dal terzo atto ...

Torna in scena al Teatro di San Carlo dal 18 al 29 gennaio 2022 Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti secondo titolo in cartellone della Stagione Lirica 21/22 del Massimo napoletano. Il capolavoro ...