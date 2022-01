Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le Stelle? (Di sabato 15 gennaio 2022) Selvaggia Lucarelli è stata la giudice più discussa in quest’edizione di Ballando con le Stelle. A partire dai suoi voti a Morgan fino alle domande sul vaccino di Mietta. La giornalista è riuscita a dividere il pubblico in maniera molto forte, ma finora la sua presenza nel talent show di Milly Carlucci non era mai stato messo in discussione. Però ora qualcosa starebbe cambiando. La rivelazione Il settimanale Vero ha diffuso la voce per cui Selvaggia Lucarelli potrebbe abbandonare il programma Ballando con le Stelle, di cui fa parte dal 2014. Durante questi anni si è contraddistinta per i suoi commenti taglienti e i suoi duri scontri con diversi partecipanti, ricordiamo quelli epici con Morgan che avrebbero avuto un tremendo risvolto ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 15 gennaio 2022)è stata la giudice più discussa in quest’edizione dicon le. A partire dai suoi voti a Morgan fino alle domande sul vaccino di Mietta. La giornalista è riuscita a dividere il pubblico in maniera molto forte, ma finora la sua presenza nel talent show di Milly Carlucci non era mai stato messo in discussione. Però ora qualcosa starebbe cambiando. La rivelazione Il settimanale Vero ha diffuso la voce per cuiabbandonare il programmacon le, di cui fa parte dal 2014. Durante questi anni si è contraddistinta per i suoi commenti taglienti e i suoi duri scontri con diversi partecipanti, ricordiamo quelli epici con Morgan che avrebbero avuto un tremendo risvolto ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita Selvaggia #Lucarelli contro il prof Tutino: 'Il green pass è il bilanciamento tra la sua decisione di… - LavoroLuogo : RT @AuroraLittleSun: Selvaggia Lucarelli:“Djokovic è diventato un testimonial No Vax, ha dimostrato di essere disposto a perdere tanto. Vor… - 19842021raffa : RT @AuroraLittleSun: Selvaggia Lucarelli:“Djokovic è diventato un testimonial No Vax, ha dimostrato di essere disposto a perdere tanto. Vor… - zorogat : RT @AuroraLittleSun: Selvaggia Lucarelli:“Djokovic è diventato un testimonial No Vax, ha dimostrato di essere disposto a perdere tanto. Vor… - tuttopuntotv : Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le Stelle? #ballandoconlestelle #selvaggialucarelli #morgan… -