Sabina Guzzanti e l'imitazione di Silvio Berlusconi "primo presidente donna" | VIDEO

Un grande ritorno a Propaganda Live con Sabina Guzzanti che torna nelle vesti di Silvio Berlusconi con la sua storica imitazione che in questa occasione ha raggiunto il risultato paradossale di lanciarlo come il "primo presidente donna della storia italiana". Ecco il VIDEO della sua geniale perfomance.

"Non sapete quanto è importante per me il vostro appoggio, mi sono sentito amato come ai tempi di 'Meno male che Silvio c'è", ha esordito la Guzzanti con il faccione di B.

