Regione Lazio, al via l’open day booster per la fascia 12-17 anni (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio su 24.575 tamponi molecolari e 79.124 tamponi antigenici per un totale di 103.699 tamponi, si registrano 12.096 nuovi casi positivi (-3.211), sono 15 i decessi (-10), 1.734 i ricoverati (+59), 204 le terapie intensive ( = ) e +5.120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%. I casi a Roma città sono a quota 6.200. Superata quota 2,7 milioni di dosi booster effettuate, raggiunto il 53% della popoLazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,8 milioni e l’obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosi booster superando il 70% della popoLazione adulta”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Open day booster ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma – “Oggi nelsu 24.575 tamponi molecolari e 79.124 tamponi antigenici per un totale di 103.699 tamponi, si registrano 12.096 nuovi casi positivi (-3.211), sono 15 i decessi (-10), 1.734 i ricoverati (+59), 204 le terapie intensive ( = ) e +5.120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%. I casi a Roma città sono a quota 6.200. Superata quota 2,7 milioni di dosieffettuate, raggiunto il 53% della popone over 12. Le somministrazioni totali sono 11,8 milioni e l’obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosisuperando il 70% della popone adulta”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della, Alessio D’Amato. Open day...

