Nella città invasa dai rifiuti Iannelli pensa al divieto di fumo in Comune

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 15 gennaio 2022) Strano ma vero. In unadove isparsi lungo le strade sono all’ordine del giorno, dove i parchi sono chiusi ed il verde pubblico è sempre meno verde. In unadove le spiagge (vedi il porticciolo di Pastena) hanno bisogno di interventi straordinari da parte di Salerno Pulita, per la rimozione dei tanti, ma solo dopo le segnalazioni fatte dagli organi d’informazione. In unadove la cultura sembra essersi fermata, con l’aumento dei contagi covid e con la contemporanea assenza di un assessore. Insomma, in una, dove da fare c’è davvero tanto, la vera problematica per la commissione “Ambiente e Cultura” deldi Salerno, presieduta da Arturoè… “Ildi...