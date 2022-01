Mourinho: «La squadra ha preso bene le mie critiche, non sono permalosi, vogliono migliorare» (Di sabato 15 gennaio 2022) Alla vigilia della partita contro il Cagliari, il tecnico della Roma, Josè Mourinho, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Che partita si aspetta domani? “Penso che la classifica sia un momento. A fine stagione il Cagliari non sarà lì. L’allenatore e i giocatori hanno esperienza, la squadra ha trovato modo di fare punti. Vengono a Roma per cercare di fare punti. In un momento difficile per loro hanno vinto all’Olimpico contro la Lazio, significa che sono in grado di giocare contro squadre più forti. Per noi è importante perché abbiamo perso le ultime due e fatto un punto nelle ultime tre. Come minimo dobbiamo fare 4 punti nelle ultime 4 gare. Si tratta di un numero non sufficiente, ma è il massimo che possiamo fare. Abbiamo lavorato tutta la settimana. Dopo una gara persa come quella con la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Alla vigilia della partita contro il Cagliari, il tecnico della Roma, Josè, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Che partita si aspetta domani? “Penso che la classifica sia un momento. A fine stagione il Cagliari non sarà lì. L’allenatore e i giocatori hanno esperienza, laha trovato modo di fare punti. Vengono a Roma per cercare di fare punti. In un momento difficile per loro hanno vinto all’Olimpico contro la Lazio, significa chein grado di giocare contro squadre più forti. Per noi è importante perché abbiamo perso le ultime due e fatto un punto nelle ultime tre. Come minimo dobbiamo fare 4 punti nelle ultime 4 gare. Si tratta di un numero non sufficiente, ma è il massimo che possiamo fare. Abbiamo lavorato tutta la settimana. Dopo una gara persa come quella con la ...

