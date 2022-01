Melandri fa discutere | “Non volevo vaccinarmi | ho preso il Covid per essere in regola”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Hoil virus, perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Con queste parole Marcoriferisce di aver volontariamente deciso di ammalarsi di, confessandolo a Mow. MarcoIl pilota ravennate, 39 anni, ammette di averlo “fatto apposta, per poterinalmeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. “Mi sono dovuto contagiare per necessità – aggiunge -, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida”. Prosegue dicendo diasintomatico e di stare prevalentemente bene: “Chi prende la malattia è molto più protetto dopo.Io sono risultato positivo senza nemmeno accorgermi di avere qualcosa – le sue parole -. ...

Il nostro inviato a Milano Davide Porro ha intervistato in piazza l'ex campione mondiale di motociclismo Marco. Il centauro ha fattodi sé nelle ultime ore per aver dichiarato di essersi esposto volontariamente al Covid in modo da ottenere il Supergreenpass per poter continuare a praticare ...Faranno moltole parole pronunciate in questi giorni da Marco, in una pirotecnica intervista che l'ex pilota ravennate ha rilasciato riguardo al tema che ormai da due anni domina le prime pagine ..."Non ho niente contro i vaccinati, come chiaramente non ho nulla contro i non vaccinati. Io sono contro le violazioni della libertà” ...Se non mi avesse chiamato un ragazzo per dirmi che era positivo dopo essere stato a contatto con me non me ne sarei nemmeno accorto'. Marco Melandri ha parlato del suo contagio rilasciando un'intervis ...