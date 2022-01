Live Juventus-Udinese 2-0 | raddoppia McKennie

(Di sabato 15 gennaio 2022) Lavuole i tre punti a tutti i costi per non allontanarsi dal treno Champions League. Ospita l'reduce dalla brutta sconfitta interna contro l'Atalanta. Anche i bianconeri...

... il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,e Udinese si affrontano nel match ...19' Dybala (J)(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Pellegrini; McKennie, Arthur, Bentancur, Kulusevski; Dybala, Kean. All. Allegri UDINESE (3 - 5 - 2): Padelli; Perez, ...Udinese-Juventus in diretta. La Juventus torna in campo dopo la delusione della finale di Supercoppa contro l'Inter a San Siro. Il mister Allegri ha comunque sottolineato come i ...78' - ARRIVA IL RADDOPPIOOOOO! Magistrale cross d'interno sinistro di De Sciglio che trova la testa di McKennie. Al texano non rimane che insaccare su Padelli 73' - Ci ...