Laura Pausini | mamma in lacrime a The Voice Senior | il video ha commosso il web

(Di sabato 15 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Che emozione a The. Il papà dicommuove tutti, dedicando una canzone alla moglie Gianna: esibizione da pelle d’oca Quando il talento è di famiglia. Di padre in figlia. Fabrizioè il papà die il grande pubblico lo ha conosciuto e apprezzato grazie al programma di Rai Uno, The

Fuori da The Voice Senior, Fabrizio. Ad eliminare in semifinale , il padre di, è stato Gigi D'Alessio che lo ha scartato preferendo Piero Cotto e Beatrice Pasquali. Tante le emozioni trasmesse da Fabrizio, in primis quelle provate dalla moglie Gianna, con la quale ...Fabrizionon ce l'ha fatta: il padre di, concorrente del programma tv 'The Voice Senior', nella semifinale di venerdì sera è stato eliminato dal giudice Gigi D'Alessio, che ha preferito portarsi in finale gli altri due ...La seconda puntata del fortunato show televisivo ideato condotto da Maria De Filippi andrà in onda questo sabato 15 gennaio, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:25. È stato rivelato dagli o ...Il papà Fabrizio porta sul palco la moglie nella semifinale di The Voice Senior: “Di solito sono loro che guardano me...”, commenta Laura. La risposta di Gigi D’Alessio ...