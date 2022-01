Inter beffata su Nandez? Inserito in uno scambio con un altro club di A! (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Torino è piombata su Nahitan Nandez. Il giocatore del Cagliari era stato vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter quest’estate ed ora i nerazzurri potrebbero perdere il loro obiettivo. Come riporta Tuttosport, i granata stanno intavolando un maxi-scambio con i rossoblù per permettere al centrocampista uruguaiano di sbarcare a Torino. Il Cagliari aveva già mostrato Interesse per Izzo e Baselli e nella trattativa potrebbe rientrare anche Linetty. Daniele Baselli, Torino FC Izzo e Baselli sono praticamente fuori dal progetto di Juric mentre per Nandez la situazione è differente. Come rivelato dall’agente del giocatore il Cagliari in estate ha promesso che a gennaio avrebbe abbassato il prezzo, affinché potesse soddisfare le sue ambizioni e andare a giocare altrove. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Torino è piombata su Nahitan. Il giocatore del Cagliari era stato vicinissimo a vestire la maglia dell’quest’estate ed ora i nerazzurri potrebbero perdere il loro obiettivo. Come riporta Tuttosport, i granata stanno intavolando un maxi-con i rossoblù per permettere al centrocampista uruguaiano di sbarcare a Torino. Il Cagliari aveva già mostratoesse per Izzo e Baselli e nella trattativa potrebbe rientrare anche Linetty. Daniele Baselli, Torino FC Izzo e Baselli sono praticamente fuori dal progetto di Juric mentre perla situazione è differente. Come rivelato dall’agente del giocatore il Cagliari in estate ha promesso che a gennaio avrebbe abbassato il prezzo, affinché potesse soddisfare le sue ambizioni e andare a giocareve. ...

