In Spagna continuano a circolare libri e film censurati dal regime franchista (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono trascorsi 47 anni dalla morte del generale Francisco Franco, ma le scorie della censura che il Caudillo de España impose a partire dal 1938 – l'anno in cui il ministro degli Interni Ramón Serrano Súñer promulgò la prima famigerata Ley de prensa, imponendo un primo, deciso giro di vite alla libera circolazione delle idee – continuano a colonizzare buona parte dell'industria culturale spagnola, facendo capolino nelle pagine dei romanzi che hanno fissato il canone della lettura occidentale e nelle scene più iconiche dei classici del cinema americano. Dall'entrata in vigore della legge sulla stampa fino al 1966, ogni singola opera introdotta nel mercato librario spagnolo è stata sottoposta al vaglio severo di un comitato nazionale di censura per subire l'esame preventivo delle forbici di Stato. I membri della delegazione disponevano di un arbitrio illimitato sulle ...

