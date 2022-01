Il retroscena su Allegri | la frase urlata all’arbitro Sozza | “è un c… | testa di c…”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Massimilianoha scontato una giornata di squalifica dopo lo sfogo contro l’arbitroin occasione della partita di campionato contro il Napoli. “È un cogl***e, diglielo,di ca**o deve recuperare dodici minuti, non cinque…”. E’ ladurissima dell’allenatore della Juventus. A ricostruire l’episodio è stato il quotidiano ‘Il Tempo’ che ha pubblicato il rapporto degli ispettore federali. Il Giudice Sportivo gli ha poi comminato una giornata di squalifica per “avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale”. L'articolo CalcioWeb.

Il giornalista Tony Damascelli, intervenuto sulle frequenza di 'Radio Radio', ha rivelato unche riguarda il rapporto tecnico tra l'argentino a Max: 'Ultimamente, soprattutto nel ...Juve - Napoli: cosa ha dettoall'arbitro Il quotidiano Il Tempo svela undella sfida Juve - Napoli sfida del 6 gennaio 2022. Secondo quanto scrive il giornaleha aggredito ...Bonucci non ci sta e va a muso duro con Mozzillo: 'Non mi esulti in faccia, che c**** fai?' Immagini riprese non dalle telecamere televisive, ma da quelle dei cellulari e che in questo momento circola ...Massimiliano Allegri avrebbe rivelato nell'ultimo periodo le sue perplessità tecniche sul ruolo di Paulo Dybala alla Juventus ...