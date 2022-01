Highlights e gol Juventus-Udinese 2-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la ventiduesima giornata di. All’Allianz Stadium i bianconeri piemontesi passano in vantaggio con la rete di Paulo Dybala, che non esulta e sembra contestare la sua dirigenza. Nella ripresa qualche passaggio a vuoto dei padroni di casa, ma i friulani vanno ko col raddoppio di McKennie. Di seguito le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Nella gara della 19ª giornata di Bundesliga, il Mainz supera per 1 - 0 il Bochum. Decide il gol di St. Juste. A Marassi, i granata hanno vinto in trasferta per 2 - 1 rimontando lo svantaggio iniziale siglato da Caputo con i gol di Singo e Praet. Nel match delle 18 la Lazio ha vinto 3 - 0. Successo casalingo del Twente sull'Heerenveen. Nel match della diciannovesima giornata della Dutch Eredivisie, R. Pröpper e compagni si sono imposti per 2-0. Decidono le reti di Ugalde e van Wolfswink.