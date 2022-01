Dybala al Napoli: ipotesi concreta o semplice suggestione? (Di sabato 15 gennaio 2022) Ormai è cosa nota: la situazione contrattuale di Paulo Dybala con la Juventus è più in bilico che mai. A farne le spese potrebbe proprio essere la Vecchia Signora. I bianconeri, indeboliti più che mai sul piano economico e di gioco, verrebbero privati (in caso di addio) anche del loro calciatore più talentuoso. Si sa, parlare di futuro è sempre pericoloso, ed in questo caso specifico è anche estremamente complicato. Quel che è certo è che, ad oggi, la Juventus è molto restia dal rinnovare il contratto alla Joya. Sono già diversi i club alla finestra che cercano di assicurarsi le prestazioni del talento argentino ormai ventottenne. Le squadre italiane che si stanno muovendo con più convinzione sembrano essere l’Inter, che ha già espresso in passato la volontà di portare Dybala in nerazzurro, e la Roma di Mourinho. E se Dybala ... Leggi su zon (Di sabato 15 gennaio 2022) Ormai è cosa nota: la situazione contrattuale di Paulocon la Juventus è più in bilico che mai. A farne le spese potrebbe proprio essere la Vecchia Signora. I bianconeri, indeboliti più che mai sul piano economico e di gioco, verrebbero privati (in caso di addio) anche del loro calciatore più talentuoso. Si sa, parlare di futuro è sempre pericoloso, ed in questo caso specifico è anche estremamente complicato. Quel che è certo è che, ad oggi, la Juventus è molto restia dal rinnovare il contratto alla Joya. Sono già diversi i club alla finestra che cercano di assicurarsi le prestazioni del talento argentino ormai ventottenne. Le squadre italiane che si stanno muovendo con più convinzione sembrano essere l’Inter, che ha già espresso in passato la volontà di portarein nerazzurro, e la Roma di Mourinho. E se...

Advertising

GiovaAlbanese : #Allegri alla vigilia di #RomaJuve: 'Ci saranno dei cambi rispetto al Napoli, vedremo oggi le condizioni di #Dybala… - CalcioOggi : Juventus-Dybala che succede? L’Arsenal su Arthur. Kulusevski resta. Milan, caccia al difensore. Inter, Brozovic fir… - AEmilyHP : RT @giuliaebbbasta: I giornalisti stanno descrivendo Dybala come una puttana che va a spompinare Inter, Roma, Napoli e tra poco pure la Sal… - EnricoTurcato : @SimGuz95 Però non leggi cosa dico evidentemente. Non sto discutendo il valore di Dybala. Discuto il rendimento del… - giuliaebbbasta : I giornalisti stanno descrivendo Dybala come una puttana che va a spompinare Inter, Roma, Napoli e tra poco pure la Salernitana. -