Djokovic di nuovo in stato di fermo in un carcere per immigrati, il governo australiano non molla (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel lungo braccio di ferro fra il tennista serbo numero uno al mondo Novak Djokovic e l’Australia che lo vuole cacciare dal Paese ritenendolo non vaccinato perché no vax convinto, il nuovo capitolo lo scrive il governo australiano che, con una mossa a sorpresa, blocca l’atleta prima ancora di una decisione ufficiale, che tarda ad arrivare, da parte del ministro dell’immigrazione. È dunque di nuovo in stato di fermo in Australia, il numero uno al mondo del tennis maschile. Djokovic è stato fermato e posto in stato di fermo dai funzionari dell’Immigrazione a Melbourne, secondo quanto ha rivelato, sabato mattina, l’agenzia di stampa australiana Aap. Il visto della star del tennis mondiale era ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel lungo braccio di ferro fra il tennista serbo numero uno al mondo Novake l’Australia che lo vuole cacciare dal Paese ritenendolo non vaccinato perché no vax convinto, ilcapitolo lo scrive ilche, con una mossa a sorpresa, blocca l’atleta prima ancora di una decisione ufficiale, che tarda ad arrivare, da parte del ministro dell’immigrazione. È dunque diindiin Australia, il numero uno al mondo del tennis maschile.fermato e posto indidai funzionari dell’Immigrazione a Melbourne, secondo quanto ha rivelato, sabato mattina, l’agenzia di stampa australiana Aap. Il visto della star del tennis mondiale era ...

