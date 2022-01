Berlusconi al Colle | perché può andare e perché no | domande e risposte

Advertising

NicolaMorra63 : Il centrodestra unito ha deciso di proporre la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. Mi vergo… - fattoquotidiano : Bersani ironizza a La7: “Berlusconi al Colle? Facciamogli una statua che duri 700 anni, ma per il Quirinale serve c… - petergomezblog : Quirinale, il centrodestra ha scelto il pregiudicato: “Berlusconi è il nostro candidato al Colle. Adatto al momento… - LaCancrena : @forza_italia Se va al colle Berlusconi denuncio tutto il governo Italiano e vado sulla tomba di Falcone e Borselli… - LaCancrena : @berlusconi @EPP Se va al colle Berlusconi denuncio tutto il governo Italiano e vado sulla tomba di Falcone e Borse… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Colle

Che cosa puó spingere Silvioal? Che cosa invece può frenare o vanificare la sua corsa? Ad aiutarlo c'è il fatto che il centrosinistra non ha una strategia mentre il centrodestra un piano lo ha ed è il piano ...Ma soprattutto tenendo bloccata in una impasse la partita per ilè al centro dello stallo, infatti. Anzi, è colui che sta massimizzando il risultato politico di tale stallo . Così ...Che cosa puó spingere Silvio Berlusconi al Colle? Che cosa invece può frenare o vanificare la sua corsa? Ad aiutarlo c’è il fatto che il centrosinistra non ha una ...In entrambi i casi l'ex Cavaliere, che ambisce a succedere a Sergio Mattarella, sia che si tratti di stanare chi può aiutarlo a salire sul Colle, sia che si tratti di rincorrere i pentastallati che ne ...