Ascolti tv venerdì 14 gennaio 2022: “The Voice Senior” con 3.9 milioni supera il GF Vip a 3.3 (Di sabato 15 gennaio 2022) Si assottiglia la differenza il venerdì sera del confronto tra show. Gli Ascolti tv in prime time di ieri venerdì 14 gennaio 2022 vedono primeggiare in termini di spettatori RaiUno con The Voice Senior – affidato alla conduzione di Antonella Clerici – con 3.902.000 spettatori pari al 19% di share. Fa meglio al 20.8% il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 15 gennaio 2022) Si assottiglia la differenza ilsera del confronto tra show. Glitv in prime time di ieri14vedono primeggiare in termini di spettatori RaiUno con The– affidato alla conduzione di Antonella Clerici – con 3.902.000 spettatori pari al 19% di share. Fa meglio al 20.8% il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fashionsoaptv : ??Dagli ascolti tv di venerdì 14 gennaio, Love is in the air 2 chiude bene la settimana con 1.830.000 telespettatori… - occhio_notizie : Ascolti tv, venerdì 14 gennaio: Grande Fratello Vip batte The Voice Senior #ascoltitv - fabiofabbretti : Con o senza la Panicucci, #Mattino5 va forte: oltre 1 milione e il 19.5% in entrambe le parti. Numeri importanti - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 14 gennaio 2022: The Voice Senior, GF Vip, The Good Doctor - napoliforever89 : RT @MasterAb88: Conferma il boom di ascolti il #Gfvip che riesce a fare il 21% anche di venerdì. La strategia di Mediaset riesce in pieno… -