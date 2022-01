Virus e dati, chi decide per conto di chi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Diceva Benjamin Disraeli, il grande leader che ha dominato la scena politica dell’impero britannico per larga parte della seconda metà dell’800, che ci sono tre modi per mentire: le bugie, le menzogne e le statistiche. Oggi scopriamo il quarto modo per alterare la realtà: modulare i dati. La querelle sulla pubblicazione del bollettino della pandemia ci riporta a un elemento che in questi due anni, in cui i dati hanno contato più dei malati, poco si è discusso: l’origine e la natura dei numeri che hanno scandito e giustificato le strategie di contrasto al covid. Dai primi indicatori del marzo del 2020, fino alla cerimonia degli addii del governo Conte 2, che quotidianamente ci aggiornava su arrivi negli ospedali e partenze dalla terapia intensiva, fino al fixing della borsa sanitaria che ogni giorno dovrebbe aggiornarci sulle tendenze della malattia, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Diceva Benjamin Disraeli, il grande leader che ha dominato la scena politica dell’impero britannico per larga parte della seconda metà dell’800, che ci sono tre modi per mentire: le bugie, le menzogne e le statistiche. Oggi scopriamo il quarto modo per alterare la realtà: modulare i. La querelle sulla pubblicazione del bollettino della pandemia ci riporta a un elemento che in questi due anni, in cui ihanno contato più dei malati, poco si è discusso: l’origine e la natura dei numeri che hanno scandito e giustificato le strategie di contrasto al covid. Dai primi indicatori del marzo del 2020, fino alla cerimonia degli addii del governo Conte 2, che quotidianamente ci aggiornava su arrivi negli ospedali e partenze dalla terapia intensiva, fino al fixing della borsa sanitaria che ogni giorno dovrebbe aggiornarci sulle tendenze della malattia, ...

