Sophie Codegoni sta per scoppiare contro Jessica: "Faccio un macello, spacco tutto" (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'amicizia tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni è a rischio e nuovamente a causa di Alessandro Basciano. Proprio l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ieri notte ha messo in guardia la sua ragazza dicendole che la principessa etiope sarebbe cotta di lui. La Codegoni ha detto di non volerci nemmeno pensare, ma ha poi ammesso di essere piena di certe battute allusive che la Selassié fa su Basciano. "A me le sue battutine infastidiscono troppo. Il fatto è che a tutto c'è un limite e lei continua a stuzzicarti. Ovviamente essendo una mia amica sto provando a tenermi. Non ho mezze misure, se parto contro di lei Faccio un macello. Sono sempre accanto a lei che mi mordo la lingua. Quando fa le battute su di te cerco di riderci, ma per come sono fatta io ...

