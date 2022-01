Sassuolo | si stringe per Bajrami | l’offerta dei neroverdi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilsta insistendo per arrivare adell’Empoli, c’è l’ok di Dionisi e Carnevali offre 10 milioni Ilha individuato inl’acquisto giusto per questo mercato di gennaio. Dionisi lo vorrebbe in neroverde dopo averlo allenato all’Empoli. Carnevali vuole accontentare il suo allenatore ed è pronto ad offrire 10 milioni ai toscani per il cartellino dell’albanese. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.