Advertising

sportli26181512 : Rientri, riposi obbligati post Inter e un paio di sorprese: le scelte Juve verso l’Udinese: Rientri, riposi obbliga… - Gazzetta_it : Rientri, i riposi obbligati post Inter e un paio di sorprese: le scelte Juve verso l’Udinese #JuveUdinese -

Ultime Notizie dalla rete : Rientri riposi

La Gazzetta dello Sport

tempo di riattaccare la spina in campionato, per la Juventus. Reduce dalla sconfitta in Supercoppa all'ultimo secondo dei tempi supplementari e di conseguenza a corto di energie psico - fisiche nei ...... ma per coprire le turnazioni senza andare incontro aforzati ce ne dovrebbero essere ... 5 in quello del pomeriggio e 4 in quello della sera) e garantire inecessari oltre che l'accesso ...Allegri ritrova Szczesny, De Ligt e Cuadrado, ma dei sei che hanno giocato 120 minuti in Supercoppa solo uno potrebbe essere ancora titolare, per necessità, in mezzo alla difesa: nuove soluzioni a cen ...Cuadrado e De Ligt hanno scontato il turno di squalifica, Pellegrini può far rifiatare Alex Sandro, Bonucci punta a uno spezzone di gara ...