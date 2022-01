Prysmian | cavo sottomarino per fornire energia al Medio Oriente | vinta una commessa da 220 mln

(Di venerdì 14 gennaio 2022)da 220 milioni di euro perche ha sottoscritto una ‘Limited Notice to Proceed’ per la fornitura di cavinel contesto di un importante progetto inad alta tensione in corrente continua (HVDC) in. La Lntp è stata assegnata ada Samsung C&T nell’ambito del suo consorzio EPC con Jan De Nul Group. Il nuovo collegamento permetterà la trasmissione di grandi quantità ditra la stazione di conversione di Al Mirfa, nell’entroterra di Abu Dhabi, e quella sull’isola offshore di Al Ghallan. Il progetto comprende sia un percorsodi 124 chilometri di cavi sottomarini HVDC da installare a una profondità che raggiunge i 35 metri e una tratta sulla ...

Advertising

MilanoFinanza : A Prysmian il maggior progetto in cavo sottomarino HVDC del Medio Oriente -

Ultime Notizie dalla rete : Prysmian cavo

Milano Finanza

"Si tratta del maggior progetto insottomarino HVDC del Medio Oriente che conferma il ruolo diGroup quale partner di riferimento per i progetti di trasmissione di energia nella regione"...- società quotata al FTSEMib attiva nel settore dei sistemi inper l'energia e le telecomunicazioni - ha sottoscritto una "limited notice to proceed (LNTP)" per la fornitura di cavi ...Tutti i cavi sottomarini saranno prodotti ad Arco Felice mentre i cavi terrestri HVDC saranno realizzati in Finlandia ...(Teleborsa) - Prysmian Group ha sottoscritto una "Limited Notice to Proceed (LNTP)" per la fornitura di cavi energia nel contesto di un progetto in cavo sottomarino ad alta tensione in ...