Più positivi, più aperture: il caso "dissidente" della Danimarca (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen – Più positivi al Covid ci sono, più aperture vengono concesse. La Danimarca, come riporta EuropaToday, va in direzione opposta al resto dell'Occidente. positivi al Covid in aumento e riaperture: la situazione in Danimarca C'è sempre il limite di chiamare "infezioni" quelle che nella stragrande maggioranza dei casi sono "portamenti sani" del virus Covid 19, quindi sostanzialmente gente sanissima e senza alcun tipo di problema, come avviene dalle origini di questa tristissima esperienza. Ma per il resto, l'articolo di EuropaToday ha se non altro il merito di affacciarsi a un dato di fatto che già in altre realtà mondiali ogni tanto si era palesato: la possibilità di vivere con il Covid, senza impazzire. Perché nonostante i positivi ("gli infetti!") quasi ...

