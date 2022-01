Napoli, Zielinski negativo al COVID. Osimhen torna ad allenarsi. Terapie per Insigne (Di venerdì 14 gennaio 2022) Piotr Zielinski è negativo al COVID-19. Victor Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Terapie per il capitano Lorenzo Insigne. “Zielinski negativo al COVID-19 Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo!” Così il Calcio Napoli ha annunciato la guarigione del centrocampista. Zielinski ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo. Una buona notizia per Luciano Spalletti che ritrova uno dei perni principali della squadra in vista della trasferta di Bologna di lunedì sera. Il Napoli dopo la sconfitta in coppa Italia ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 gennaio 2022) Piotral-19. Victorha svolto l’intera seduta in gruppo.per il capitano Lorenzo. “al-19 Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito!” Così il Calcioha annunciato la guarigione del centrocampista.ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito. Una buona notizia per Luciano Spalletti che ritrova uno dei perni principali della squadra in vista della trasferta di Bologna di lunedì sera. Ildopo la sconfitta in coppa Italia ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportface2016 : +++#Napoli, Piotr #Zielinski positivo al #COVID19: due giorni fa aveva giocato contro la Juventus nonostante la qua… - sportface2016 : +++Il #Napoli manda in campo da titolari #Rrahmani, #Lobotka e #Zielinski nonostante la quarantena imposta dall'… - napolipiucom : Napoli, Zielinski negativo al COVID. Osimhen torna ad allenarsi. Terapie per Insigne #napoli #Zielinski… - spaziocalcio : #Napoli, guarito Piotr #Zielinski. E Victor #Osimhen torna in gruppo in vista di #Bologna -