Molestie a Capodanno, una ragazza: 'Soffocavo, ho pensato di morire'. Il gip: dal 18enne violenza brutale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dal branco dei ragazzi protagonisti delle presunte Molestie sessuali la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano, atti di violenza brutale: lo scrive il gip Mascarino nell'ordinanza di custodia in ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dal branco dei ragazzi protagonisti delle presuntesessuali la notte diin piazza Duomo a Milano, atti di: lo scrive il gip Mascarino nell'ordinanza di custodia in ...

