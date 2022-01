L’ultimo saluto a David Sassoli | le commoventi parole dei figli e della moglie

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA – Si sono tenuti oggi a Roma i funerali di, il presidente del Parlamento europeo morto l’altro giorno a 65 anni. Il cardinal Zuppi, nell’omelia per la messa con cui è stato datoall’ex giornalista del Tg1, ha detto: “Tanti lo consideravano uno di noi, il compagno di classe che avremmo desiderato. Era un uomo di parte e un uomo di tutti. La politica doveva essere per il bene comune e la democrazia inclusiva. Voleva un’Europa unita, fondava il suo impegno non su ideologie, ma ideali”. Zuppi ha poi citatomessaggio di, prima di Natale: “Abbiamo visto nuovi muri, confini tra umanità e disumanità… la speranza siamo noi, quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno”. Queste, invece, sono lecommosse ...