Lorenzo e la sfida a scacchi persa contro il campione britannico per colpa del telefono (Di venerdì 14 gennaio 2022) A volte basta poco a realizzare un sogno. Altre volte basta pochissimo a farlo andare in frantumi. E’ il caso di Lorenzo Candian, 14 anni, di Treviso (foto da Facebook), squalificato durante una sfida a scacchi per colpa del suo telefonino. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 gennaio 2022) A volte basta poco a realizzare un sogno. Altre volte basta pochissimo a farlo andare in frantumi. E’ il caso diCandian, 14 anni, di Treviso (foto da Facebook), squalificato durante unaperdel suo telefonino.

Advertising

MaxSardella : Sul @mattinodinapoli l'approfondimento social del caso #Osimhen e la nuova sfida 2.0 di Lorenzo #Insigne. Leggi qu… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Lorenzo, scacchista di 14 anni: «Ho perso contro il campione per il trillo del telefono» - Corriere : Lorenzo, scacchista di 14 anni: «Ho perso contro il campione per il trillo del telefono» - aldoceccarelli : Lo scacchista di 14 anni e la sfida persa contro il campione: «Squalificato per il trillo del telefono»… - Italia_Notizie : Lo scacchista di 14 anni e la sfida persa contro il campione: «Squalificato per il trillo del telefono» -