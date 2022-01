LIVE Marocco-Comore 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Amallah guida i Leoni dell’Atlante dopo i primi 45? (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46 Finisce il primo tempo: Marocco avanti 1-0 sulle Isole Comore grazie al gol di Amallah al 16?. Sono arrivate anche diverse chance per il raddoppio, inclusa la traversa di Aguerd. Tra meno di un quarto d’ora la ripresa, sempre in DIRETTA su OA Sport! 45+1? BOUFAL! Cerca El Kaabi sul secondo palo, contro un solo difensore avversario, ma la punta del Marocco si ferma e non va a fondo. 45? Un minuto di recupero. 44? Benjaloud Youssouf propone dalla punizione ma la difesa marocchina allontana. 43? Cartellino giallo anche per Hakimi. Salta in aria e travolge Selemani, fallo ingenuo. 41? M’Changama rimane a terra dopo il contrasto, ammonito Amallah. Sanzione per l’autore del gol. 38? Nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.46 Finisce il primo tempo:avanti 1-0 sulle Isolegrazie al gol dial 16?. Sono arrivate anche diverse chance per il raddoppio, inclusa la traversa di Aguerd. Tra meno di un quarto d’ora la ripresa, sempre insu OA Sport! 45+1? BOUFAL! Cerca El Kaabi sul secondo palo, contro un solo difensore avversario, ma la punta delsi ferma e non va a fondo. 45? Un minuto di recupero. 44? Benjaloud Youssouf propone dalla punizione ma la difesa marocchina allontana. 43? Cartellino giallo anche per Hakimi. Salta in aria e travolge Selemani, fallo ingenuo. 41? M’Changama rimane a terrail contrasto, ammonito. Sanzione per l’autore del gol. 38? Nel ...

