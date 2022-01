L' addio a David Sassoli

Advertising

RobertaMetsola : Sono a Roma con la delegazione del @Europarl_IT per salutare il nostro Presidente #DavidSassoli. David era un uomo… - BeppeSala : Mi avevi detto che amavi Milano. Forse perché qui l'Europa è di casa. Cercheremo di rendere la nostra città sempre… - EnricoLetta : Addio David. ( - Domenica19611 : RT @LilianaArmato: 'Ci hai insegnato a vivere e anche a morire.' Addio David. #DavidSassoli - mirkonodari : RT @RobertaMetsola: Sono a Roma con la delegazione del @Europarl_IT per salutare il nostro Presidente #DavidSassoli. David era un uomo di g… -

Ultime Notizie dalla rete : addio David

Lo dichiara il presidente della commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte diRossi, Pierantonio Zanettin. 'Ho quindi convocato in via d'urgenza per mercoledì prossimo l'ufficio di ...I funerali di Stato diSassoli si svolgono oggi alle 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle più alte cariche dello Stato e rappresentanti ...L’auto con la salma di Sassoli, partita dal Campidoglio dove era stata allestita la camera ardente, è arrivata a Santa Maria degli Angeli accolta da applausi e profonda commozi ...Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli l'estremo saluto al Presidente del Parlamento europeo. Presenti ai funerali di Satto anche Mattarella e Draghi ...