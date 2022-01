La Cina cerca di adottare un modello senza criptovalute nel suo settore NFT (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il paese asiatico modellerà la sua industria NFT attorno alla Blockchain Services Network La Cina sta fissando confini che definirebbero la portata del settore in forte espansione del NFT nel paese. Nonostante in precedenza abbia dichiarato un giro di vite sulle criptovalute (utilizzate principalmente nelle transazioni NFT), il governo cinese non intende essere escluso dalla nuova ondata di oggetti da collezione. Il South China Morning Post ha riferito mercoledì che la Blockchain-based Service Network (BSN) supportata dal governo distribuirà entro la fine del mese un'infrastruttura per supportare gli NFT. La tecnologia fornirà interfacce di programmazione delle applicazioni ad aziende e privati per sviluppare app e moduli utente per gestire i propri NFT. Il progetto, denominato anche BSN-Distributed Digital Certificate (BSN-DDC), mira ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il paese asiatico modellerà la sua industria NFT attorno alla Blockchain Services Network Lasta fissando confini che definirebbero la portata delin forte espansione del NFT nel paese. Nonostante in precedenza abbia dichiarato un giro di vite sulle(utilizzate principalmente nelle transazioni NFT), il governo cinese non intende essere escluso dalla nuova ondata di oggetti da collezione. Il South China Morning Post ha riferito mercoledì che la Blockchain-based Service Network (BSN) supportata dal governo distribuirà entro la fine del mese un'infrastruttura per supportare gli NFT. La tecnologia fornirà interfacce di programmazione delle applicazioni ad aziende e privati per sviluppare app e moduli utente per gestire i propri NFT. Il progetto, denominato anche BSN-Distributed Digital Certificate (BSN-DDC), mira ...

