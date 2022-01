In ospedale per altre malattie ma positivi, il ministero: 'Non vanno contati tra i ricoverati Covid' (Di venerdì 14 gennaio 2022) ANCONA - In ospedale per altre malattie ma positivi, il ministero: 'Non vanno contati tra i ricoverati Covid '. Lo prevede la nuova circolare del ministero della Salute, che accoglie le richieste ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 gennaio 2022) ANCONA - Inperma, il: 'Nontra i'. Lo prevede la nuova circolare deldella Salute, che accoglie le richieste ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da giorni non si trova più in farmacia l'antibiotico più utilizzato per i malati di Covid a casa e in ospedale, lo… - Agenzia_Ansa : Cambia il conteggio dei ricoveri per Covid. I ricoverati per cause diverse dal virus, risultati positivi al test ma… - GiovaQuez : Non cambia la definizione di caso Covid. Se però il paziente positivo al momento in ospedale viene ricoverato in is… - Andrea93400271 : RT @itsmeback_: Alessia, 25 anni, incinta di 5 settimane, si presenta al Pronto Soccorso di Sassari con un'emorragia, viene respinta per ma… - MaurizioRedivo : @Andrea42735511 @JediPerLItalia @NormanUncle Lei continua a parlare a vanvera! Io conosco molto bene il CRO (sono… -