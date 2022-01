Il Consiglio di Stato decapita i vertici della Corte di Cassazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Consiglio di Stato, con due distinte sentenze pubblicate oggi, ha decapitato i vertici della Corte di Cassazione. Accoglienza infatti il ricorso del giudice Angelo Spirito ha dichiarato illegittime le nomine, fatte nel 2020 dal Csm, del... Leggi su today (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildi, con due distinte sentenze pubblicate oggi, hato idi. Accoglienza infatti il ricorso del giudice Angelo Spirito ha dichiarato illegittime le nomine, fatte nel 2020 dal Csm, del...

