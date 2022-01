Green Pass, il Regno Unito verso l’eliminazione del certificato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governo britannico va verso l'eliminazione del Green Pass in Inghilterra, introdotto un mese fa solo per gli ingressi alle discoteche e agli eventi di massa. Potrebbe avvenire il 26 gennaio, quando saranno riviste le misure anti-Covid previste dal cosiddetto piano B per contrastare la variante Omicron. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governo britannico val'eliminazione delin Inghilterra, introdotto un mese fa solo per gli ingressi alle discoteche e agli eventi di massa. Potrebbe avvenire il 26 gennaio, quando saranno riviste le misure anti-Covid previste dal cosiddetto piano B per contrastare la variante Omicron. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : No ma è bellissimo. Non è il green pass che fa perdere. E' quello senza green pass. - borghi_claudio : Casi in Inghilterra in veloce caduta. Senza NESSUN green pass. Senza NESSUN obbligo. - borghi_claudio : Volete un segno che l'incubo sta finendo? Le buffonate che stanno venendo fatte. Come sempre ci fa sognare il mitic… - viaggioasudest : @Iperbole_ Senza super green pass (per vaccinazione o guarigione) non sarebbe potuta entrare a scuola. Mi sembra mo… - ersiliasassarol : RT @Agenzia_Ansa: Non ha il Green pass, il tribunale lo autorizza a traghettare #ANSA -