“Gran Torino”: l’America di Clint Eastwood questa sera su Iris (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutto nell’esistenza di Walt Kowalsky ha l’odore stantio di un passato cristallizzato: gli orrori subiti e inferti in guerra che le semplificazioni religiose del giovane padre Janovich (Christopher Carley) non possono intaccare, la storica Gran Torino che cura con maniacale attenzione, la bandiera a stelle e strisce che garrisce provocatoria dal balcone di casa in un quartiere ormai a maggioranza asiatica. Walt Kowalsky (Clint Eastwood), veterano della guerra in Korea e della catena di montaggio fordista, è un uomo anziano che non riconosce più quella patria per cui ha combattuto e prodotto con fede cieca. “Gran Torino”: non è un paese per vecchi Ha appena sepolta l’amata compagna di una vita, figli e nipoti lo percepiscono come un dinosauro di cui liberarsi nella maniera più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutto nell’esistenza di Walt Kowalsky ha l’odore stantio di un passato cristallizzato: gli orrori subiti e inferti in guerra che le semplificazioni religiose del giovane padre Janovich (Christopher Carley) non possono intaccare, la storicache cura con maniacale attenzione, la bandiera a stelle e strisce che garrisce provocatoria dal balcone di casa in un quartiere ormai a maggioranza asiatica. Walt Kowalsky (), veterano della guerra in Korea e della catena di montaggio fordista, è un uomo anziano che non riconosce più quella patria per cui ha combattuto e prodotto con fede cieca. “”: non è un paese per vecchi Ha appena sepolta l’amata compagna di una vita, figli e nipoti lo percepiscono come un dinosauro di cui liberarsi nella maniera più ...

Advertising

ninarosesnow : Che poi stasera alle 21 c é il bellissimo film contro il razzismo GRAN TORINO del maestro Clint Eastwood , fatelo v… - biaggista : RT @CentoxCentoProd: Con un dito in culo si gode di più Alex va a conoscere due tritacazzi di Torino: Arabella e Paola. Due gran culi, tan… - Antonio09884513 : RT @CentoxCentoProd: Con un dito in culo si gode di più Alex va a conoscere due tritacazzi di Torino: Arabella e Paola. Due gran culi, tan… - CentoxCentoProd : Con un dito in culo si gode di più Alex va a conoscere due tritacazzi di Torino: Arabella e Paola. Due gran culi,… - TooMuchNiki : Le parole non possono esprimere la felicità che provo nel sapere che faranno un altro gran Prix final a Torino perc… -