Giulia De Lellis positiva al Covid si confida con i suoi follower (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Ho avuto forte debolezza, mal di testa, tachicardia e a parlare mi viene il fiatone. Ma ora sto bene», comunica su Instagram l'influencer e showgirl romana. Che si commuove pensando ai familiari lontani Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Ho avuto forte debolezza, mal di testa, tachicardia e a parlare mi viene il fiatone. Ma ora sto bene», comunica su Instagram l'influencer e showgirl romana. Che si commuove pensando ai familiari lontani

Advertising

lalelunatica : RT @VirgoGu80025754: Il pelato : “tra alti e bassi la coppia formata da Basciano e Sophie continua a gonfie vele se non fosse per il terzo… - CHENBAE45959461 : RT @VirgoGu80025754: Il pelato : “tra alti e bassi la coppia formata da Basciano e Sophie continua a gonfie vele se non fosse per il terzo… - h3avysoulx : RT @VirgoGu80025754: Il pelato : “tra alti e bassi la coppia formata da Basciano e Sophie continua a gonfie vele se non fosse per il terzo… - Emyli009 : RT @VirgoGu80025754: Il pelato : “tra alti e bassi la coppia formata da Basciano e Sophie continua a gonfie vele se non fosse per il terzo… - Sara25802788 : RT @VirgoGu80025754: Il pelato : “tra alti e bassi la coppia formata da Basciano e Sophie continua a gonfie vele se non fosse per il terzo… -