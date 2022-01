GF Vip, Alessandro Basciano rivela cosa fa Jessica: “È matta, è proprio spudorata” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 continua a tenere banco il triangolo formato da Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassié, che poi sarebbe la terza incomoda. proprio parlando della principessa etiope, Basciano ha fatto sapere a Sophie che lei continua a provarci spudoratamente con lui senza tenere in considerazione il fatto che abbia una storia (seppur fatta di tira e molla) con una sua amica, ovvero Sophie. GF Vip, Giacomo Urtis parla della lunga storia con Fabrizio Corona Nella Casa, il chirurgo dei vip ha chiaramente lasciato intendere di aver avuto una lunga relazione con l'imprenditore GF Vip 6, Alessandro mette in guardia Sophie su ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 continua a tenere banco il triangolo formato da Sophie Codegoni,Selassié, che poi sarebbe la terza incomoda.parlando della principessa etiope,ha fatto sapere a Sophie che lei continua a provarcimente con lui senza tenere in considerazione il fatto che abbia una storia (seppur fatta di tira e molla) con una sua amica, ovvero Sophie. GF Vip, Giacomo Urtis parla della lunga storia con Fabrizio Corona Nella Casa, il chirurgo dei vip ha chiaramente lasciato intendere di aver avuto una lunga relazione con l'imprenditore GF Vip 6,mette in guardia Sophie su ...

