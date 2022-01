Emma Watson e Tom Felton: d’amore, d’amicizia e quelle telefonate settimanali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nello speciale Return to Hogwarts, Emma Watson e Tom Felton hanno raccontato un po’ del loro rapporto. Di come lei si fosse innamorata di lui e di come lui fosse protettivo con lei. Ancora oggi si sentono tutte le settimane. Foto Ipa Alla storia d’amore che non esiste tra Emma Watson e Tom Felton si aggiungono periodicamente nuovi dettagli. Che mandano in visibilio i fan. Forse mai del tutto convinti che tra i due ex bambini prodigio del cinema ci sia solo una bellissima amicizia. Li avevamo lasciati alla reunion per i 20 anni dell’uscita del primo film di Harry Potter solo pochi giorni fa. Li ritroviamo tra le righe di un’intervista che l’attrice ha appena concesso. E dove è tornata a raccontare il rapporto strettissimo che la lega al suo primo amore. Leggi su amica (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nello speciale Return to Hogwarts,e Tomhanno raccontato un po’ del loro rapporto. Di come lei si fosse innamorata di lui e di come lui fosse protettivo con lei. Ancora oggi si sentono tutte le settimane. Foto Ipa Alla storiache non esiste trae Tomsi aggiungono periodicamente nuovi dettagli. Che mandano in visibilio i fan. Forse mai del tutto convinti che tra i due ex bambini prodigio del cinema ci sia solo una bellissima amicizia. Li avevamo lasciati alla reunion per i 20 anni dell’uscita del primo film di Harry Potter solo pochi giorni fa. Li ritroviamo tra le righe di un’intervista che l’attrice ha appena concesso. E dove è tornata a raccontare il rapporto strettissimo che la lega al suo primo amore.

Advertising

thiegonovais : Nova foto de Emma Watson para Vogue. - vogue_italia : Bellissima, intensa... Emma Watson si racconta in esclusiva a Vogue ?? e parla in particolare dell'esperienza… - pridefeIton : RT @thiegonovais: Nova foto de Emma Watson para Vogue. - pridefeIton : RT @vogue_italia: Bellissima, intensa... Emma Watson si racconta in esclusiva a Vogue ?? e parla in particolare dell'esperienza #HarryPotte… - itsmaricardoso_ : RT @thiegonovais: Nova foto de Emma Watson para Vogue. -