Coppa Italia 2021/2022, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022, ecco gli accoppiamenti sempre aggiornati del prossimo turno della Coppa nazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei quarti, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito il tabellone completo delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio. quarti DI finale Juventus / Sampdoria vs Sassuolo / Cagliari FIORENTINA vs ATALANTA MILAN vs Lazio / Udinese Roma / Lecce vs Inter / Empoli SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Ildeididi, ecco glisempre aggiornati del prossimo turno dellanazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito ilcompleto delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio.DIJuventus / Sampdoria vs Sassuolo / Cagliari FIORENTINA vs ATALANTA MILAN vs Lazio / Udinese Roma / Lecce vs Inter / Empoli SportFace.

Advertising

acmilan : Our Coppa Italia begins, Rossoneri! ?? Are you ready? ?? Inizia la nostra #CoppaItaliaFrecciarossa ?? Siete pronti? ??… - acmilan : Off to a great start in the Coppa Italia: read all about it in our Match Report ?? - acmilan : ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ??… - Juve1897_net : RT @juventusfc: #JuveUdinese di Coppa Italia ?? Un #GoalOfTheDay da videogame ???? - TheEnigma88 : RT @juventusfc: #JuveUdinese di Coppa Italia ?? Un #GoalOfTheDay da videogame ???? -